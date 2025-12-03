Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza D-750 Karayolu Sağlıklı Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah Güngör (27) yönetimindeki 01 BEJ 173 plakalı hafif ticari araç, N.Y. (61) idaresindeki 14 ACY 203 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada hafif ticari araç sürücüsü Emrah Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.