Mersin'de aynı binada oturdukları komşusu tarafından öldürülen anne ile oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen M.T. (25), aynı binanın üst katında yaşayan komşusu Remziye Kaya (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) tabancayla vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından binadan çıkan M.T., taksiye binerek Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir tekel bayine giderek, işletmeci Ahmet Turgut'u da ücretsiz alkollü içki vermediği gerekçesiyle silahla vurup öldürmüş, taksiciye de ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından olaylarda kullandığı tabanca ile birlikte bacağından vurularak yakalanmıştı.

Hayatını kaybeden Remziye ve Mazlum Kaya için bugün Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazelerin mezarlığa getirildiği sırada aile yakınları büyük acı yaşadı, bazıları fenalık geçirdi. Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.