Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehrinde avlanan bir vatandaş, kendi boyuna ulaşacak büyüklükteki yayın balığını eliyle yakalayarak kıyıya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Gezende Barajındaki bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanması, Silifke Asma Köprü altındaki bölümde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Su debisinin azalması balık avını kolaylaştırınca, nehirde avlanan vatandaş dev bir yayın balığını fark etti. Balığı uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarmayı başaran kişi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla dev balığı pazar sepetine yerleştirerek bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, aynı kişinin geçtiğimiz günlerde Taş Köprü civarında yine büyük bir yayın balığı yakaladığı öğrenildi.