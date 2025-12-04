Mersin'de kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve koruyucu ailelerin rehabilitasyon amaçlı kullandığı Avrupa Birliği destekli 1. Etap Hobi Bahçesinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli Belediyesi tarafından boşaltılıp yıkılacağı iddiası tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, alanın tedavi süreçleri için hayati önem taşıdığını belirterek kararın geri çekilmesini talep etti.

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 2017 yılında Avrupa Birliği desteğiyle kanser hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan bireyler, engelliler, gaziler ve emeklilerin rehabilitasyon amaçlı kullanabilmesi için oluşturulan 1. Etap Hobi Bahçesi, dönemin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından ihtiyaç sahiplerine tahsis edildi. Yaklaşık 33 bahçeden oluşan alanda kullanıcıların toprakla uğraşarak vakit geçirebildiği, sebze ve meyve ekebildiği, tedavi süreçlerine destek sağlayabildiği ve günlük yaşam içinde nefes alabildiği bir yer haline geldi. Aynı yıl Mustafa - Azize Boyraz çifti, böbrek yetmezliği bulunan K.Y. isimli kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Baba Boyraz, K.Y.'ye böbreğini vererek nakil gerçekleştirdi ve bu nedenle 2017 yılında 'Yılın Babası' seçildi. Plaket, dönemin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından takdim edildi. Boyraz ailesine, kızlarının tedavi süreci ve rehabilitasyonu için 1. Etap Hobi Bahçesi'nden bir yer tahsis edildi. Aile, 2017'den bu yana bahçede üretim yaparak hem kızlarının hem de diğer kullanıcıların toprakla uğraşarak destek bulduğunu ifade etti.

İddiaya göre, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 30 Kasım tarihinde bahçe kullanıcılarına tebligat gönderdi. Tebligatta 1. Etap Hobi Bahçesinin boşaltılması istendi ve Aralık itibarıyla yıkımın başlayacağı bildirilmesi üzerine Boyraz ailesi ve bahçeyi kullanan diğer kullanıcılar tarafından tepki gösterildi. Kullanıcılar, hobi bahçesinin yıllardır kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara rehabilitasyon amacıyla hizmet verdiğini belirterek yıkım kararının geri çekilmesini talep etti.

'Ahmet Serkan Tuncer'in burayı yıkıp çocuk parkı yapacağını söylüyor'

Anne Azize Boyraz, 2017'den bu yana hobi bahçesinde kronik rahatsızlığı bulunan diğer ailelerle birlikte emek verdiklerini ifade ederek, 'Bahçedeki tüm kullanıcılar kronik rahatsızlığı olan kişilerden oluşuyor. Ancak sadece bir önceki başkanın yaptığı bir hizmet olduğu için, mevcut başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'in burayı yıkıp çocuk parkı yapacağını söylüyor. Buranın bir kısmı Devlet Su İşleri'ne bağlı. Burası zaten kronik hastalıkları olan insanlar için nefes almaları için, terapi için yapılmış bir yer. Başkanımız neden yıkıyor burayı' ifadelerine yer verdi.

'Tedavilerinde büyük katkıları olduğu düşünülerek yapılmış bir yer'

Hobi bahçesinde yaklaşık 33 alan bulunduğunu hatırlatan Boyraz, buranın kronik hastalıkları olan kişiler için tedavilerine destek sağlayan bir yer olduğuna dikkat çekti. Boyraz, 'Burası kronik hastalıkları olan, kanser ve engelli olan kişilere tahsis edilen bir yer. Tamamen tedavi ve vakit geçirmeleri açısından. Yeşillikle, toprakla uğraşmaları, tedavilerinde büyük katkıları olduğu düşünülerek yapılmış bir yer. Ve gerçekten de biz kendi adımıza söyleyelim, ben kızımla bunun çok büyük faydasını gördüm, diğer arkadaşlarımız da keza aynı şekilde' şeklinde konuştu.

'Bir avuç toprak, bunu bizim elimizden almasın'

Başkan Tuncer'in alanı yıkmak istediğini öne süren Boyraz, 'Şimdiki başkanımız Ahmet Serkan Tuncer burayı yıkmak istiyor. Çocuk parkı yapacakmış. Zaten mevcut sitelerin hepsinde çocuk parkı var. Yani bir avuç toprak, bunu bizim elimizden almasın. Biz burada ağaçlar yetiştirdik. Yeşile zaten hasretiz. Ormanlar yanıyor. Yani bir karış yer, neden başkanımız bize bunu çok görüyor? Ve biz bunun yıkılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, mücadelemiz de sonuna kadar devam edecek'diye konuştu.

Bir önceki dönem belediye başkanı Neşet Tarhan'ın yaptığı çalışmaları, mevcut başkan Tuncer'in yıkmakla uğraştığını iddia eden Boyraz, eksi başkanın eşine verdiği plakete değinerek'Herşeyi yıkmakla uğraşırken 2017'de bir önceki belediye başkanımız Neşet Tarhan eşime verdiği 'Yılın Babası' plaketini sanırım şu anki belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer unuttu. Bunu da biz kendisine iade edelim, belki kendisinin daha çok işine yarayacaktır' diye konuştu.

'Başkan bizleri ciddiye almadı'

Öte yandan, CHP Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e ilettikleri taleplere dönüş alamadıklarını da sözlerine ekleyen Boyraz, 'Başkanımıza talepler iletildi fakat hiçbir şekilde başkan bizleri ciddiye almadı'diyerek sözlerini tamamladı.