Tarsus'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 'Engelsiz Zumba Etkinliği'nde katılımcılar, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek empati ve farkındalığı artıran anlamlı bir çalışmada bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Gönüllü Birimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalığı büyütmek amacıyla Atatürk Gösteri Merkezinde özel bir 'Engelsiz Zumba Etkinliği' düzenledi. Katılımcılar, sandalyede oturarak ve bacaklarını kullanmadan gerçekleştirilen zumba çalışmasıyla, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

Zumba eğitmenleri eşliğinde yüksek enerjiyle geçen etkinlikte, fiziksel aktivite yalnızca bir spor çalışması değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve empatiyi artıran güçlü bir farkındalık deneyimi haline geldi. Katılımcılar, engelli bireylerin yaşam deneyimlerini anlamaya yönelik bu çalışmanın, toplumsal sorumluluk duygusunu ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

'Biz ancak birlikte güçlüyüz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit şartlarda yer alması gerektiğini vurgulayarak, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir hatırlatma günü değil, hepimize düşen sorumluluğu yeniden hatırlatan çok önemli bir anlam taşır. Engelli bireylerimizin sosyal yaşamda eşit ve özgür bir şekilde var olabilmesi bizim için bir seçenek değil, zorunluluktur. Bugün gerçekleştirilen bu etkinlik, empatiyi büyütmek ve engelleri birlikte kaldırmak adına küçük ama oldukça anlamlı bir adımdı. Biz ancak birlikte güçlüyüz' dedi.