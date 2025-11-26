Mersin Valisi Atilla Toros, 'Kadına şiddet sadece bir suç değildir, insanlığa ihanettir' dedi.

Vali Toros, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen programa katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Toros, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, 'Kadına şiddet sadece bir suç değildir, insanlığa ihanettir. Bu ihanetin izahı, mazereti olamaz. İnancımızda, geleneğimizde ve kültürümüzde kadına şiddete asla yer yoktur' diye konuştu.

Kadınların korunması için oluşturulan mekanizmalara dikkat çeken Vali Toros, 'KADES, Alo 183, şiddet önleme merkezleri ve irtibat noktalarıyla kadınlarımızın yanındayız. El ele verdikçe şiddet kaybedecek, insanlık kazanacak' ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz'ın da konuşma yaptığı program; video gösterimi, şiir dinletisi ve tiyatro sahnelerinin ardından resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.