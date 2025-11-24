Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği hizmetlerle kent genelinde kapsamlı bir destek ağı oluşturuyor.

Kadınların yalnız hissetmeyeceği, güvenli alanlarda kendilerini ifade edebileceği ve yaşamlarını özgürce şekillendirebileceği mekanizmalar geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışmalarını da artırdı. Kadınların yaşamın birçok alanında karşı karşıya kaldığı eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddet biçimlerine karşı yerel bir duruş ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi; güvenli alan hizmetlerinden sosyal desteklere, istihdamdan eğitime kadar geniş bir çerçevede kadınlara ulaşmaya devam ediyor.

Kadınların güvenli çatısı Büyükşehir Belediyesi

Kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbirleri yerelde hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Konukevi ile kadınların ilk başvuru noktası oluyor. Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, haklarını koruması ve kent yaşamında daha aktif rol alması amacıyla yürütülen çalışmalar, kentin tüm bölgelerine yayılıyor.

Binlerce kadına psikolojik ve sosyal destek

Kadın Danışma Merkezlerinde görev yapan psikologlar, yüz yüze ve online görüşmelerle kadınlara terapötik destek sunuyor. Merkezlerde bugüne kadar 6 binden fazla kadına hizmet verildi. Türkiye’de ilk kez Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde kurulan Kadın Danışma Merkezi de kadınların ’acil başvuru ve güvenli liman’ ihtiyacına yanıt veriyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesine destek

Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik bağımsızlığı için üretime katılımını artıran projelere öncelik veriyor. Üretici kadınlara yönelik eğitimler, girişimcilik programları ve mesleki kurslar ile kadınların kendi gelir modellerini oluşturmaları teşvik ediliyor. Sosyal yaşamı destekleyen atölye, gezi, kültürel etkinlik ve spor çalışmaları ise tüm ilçelere yaygınlaştırılıyor.

"Eşitlik politikası tüm birimlerimizin temel çalışma prensibi"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışmalarının merkezinde eşitlik ilkesinin bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve özgüvenlerini artırmaları bizim temel çalışma prensiplerimiz. Tüm birimlerimiz eşitlik politikasını göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor."

"Kadın Danışma Merkezlerimiz umut noktası haline geldi"

Kadın cinayetleri ve artan şiddet olaylarının ciddiyetine dikkat çeken Dokucu, önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaparak şöyle devam etti: "Kadın Danışma Merkezlerimiz çok verimli çalışıyor. Psikologlarımız hem terapi hizmeti veriyor hem de online destek sağlıyor. Merkezlerimiz kadınlar için bir umut noktası haline geldi."

Kadın Konukevinin de şiddete maruz kalan kadınların güvenli şekilde barınabildiği bir destek alanı olduğunu belirten Dokucu, burada kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirildiğini ifade etti.

Dokucu, kadınların farkındalık seviyesini artırmak için psikologlar eşliğinde çok yönlü eğitimler yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmalar kadınların kendilerini koruyabilmesi için önemli bir kapı açıyor" dedi.

"Kadınların arkasında bir güç olduklarını görmelerini istiyoruz"

Sosyal güçlendirme çalışmalarına da değinen Dokucu, Gençlik Kampı, Tömük kadın atölyeleri ve ilçelerdeki çeşitli kurslarla kadınların hem sosyalleşmesini hem de mesleki beceri kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Atölyeler ve eğitimlerle binlerce kadına erişim

Büyükşehir; Şiddet Farkındalık Eğitimi, Mahremiyet Eğitimi, Kadın Sağlığı Eğitimleri, Medeni Haklar Eğitimleri, Öz Şefkat Atölyesi, Girişimcilik Programları ve Üretici Kadınlar Eğitimleri gibi çok sayıda çalışmayı kent genelinde sürdürüyor.