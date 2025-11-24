Efeler Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan Kuyulu Mezarlığı’na başıboş atların girmesiyle mezarlarda tahribat oluştu. Yakınlarının mezarlarının dağıldığını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek belediyeyi göreve davet etti.

Aydın’ın Efeler ilçesi kırsal Kuyulu Mahallesi’nde bulunan ve uzun süredir mahkeme süreciyle gündemde olan mezarlık alanı, bu kez belediyenin ilgisizliğiyle tartışma konusu oldu. Vatandaşların iddiasına göre başıboş atlar çevrede yeteri kadar önlem bulunmaması dolayısıyla içeri girerek mezarların üzerinden geçti. Birçok mezar taşı kırılırken, mezarlık çevresindeki çitler de zarar gördü. Vatandaşlar alanın Efeler Belediyesi sorumluluğunda olduğunu ve mezarlık alanının belediye tarafından tamamen sahipsiz bırakıldığını dile getirerek tepki gösterdi. Mezarlığın aylardır bakımsız ve korumasız olduğunu belirten vatandaşlar, "Atlar bile rahatça giriyorsa ortada ciddi bir ihmal var. Yazın ottan kışın ise yağmurlar yağdığında çamurdan sudan içeri giremiyoruz. Belediyeden bir çözüm bekliyoruz ama kimse ilgilenmiyor" diyerek sitem etti. Vatandaşlar ayrıca benzer tahribatların tekrar yaşanmaması için Efeler Belediyesi’nin bir an önce gerekli güvenlik tedbirlerini almasını istedi.