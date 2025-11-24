Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında çıkan 'sıralama ve usül' tartışması sonrasında Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, meclisi 27 Kasım Perşembe gününe erteledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılına ilişkin Analitik Bütçesi görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıkları ve birimlerine ayrılacak ödeneklerin görüşüldüğü toplantı, çıkan 'sıralama ve usül' tartışması sebebiyle tamamlanamadı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddelerin gündeme Başkan Çerçioğlu tarafından yeniden sıralanarak getirildiğini söyleyen CHP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen ilk dört madde dışındaki sıralamanın komisyondaki şekliyle uyuşmadığını belirtti. AK Parti sözcüsü Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise başkanın sıralamayı belirleme yetkisi olduğunu savunarak, 'Usul hatası yok' dedi.

'Meclisi çalışamaz hale getirdiniz'

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetemez hale getirdiğini öne sürerken, Başkan Çerçioğlu; 'CHP Grubu hizmete karşı olduğunu ortaya koydu. ASKİ ve Büyükşehir ile ilgili maddeleri komisyondan geldiği gibi oyluyorum. Ama CHP'nin hizmete karşı olduğunu bir kez görüyoruz' dedi.

Mecliste çıkan 'sıralama ve usül' tartışmalarının bitmemesi ve tansiyonun düşmemesi sebebiyle Başkan Çerçioğlu, oturuma son vererek, meclisi 27 Kasım Perşembe gününe erteledi.