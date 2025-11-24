Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli sporcu Nefise Delikurt, finalde karşılaştığı Finlandiyalı rakibine yenilerek Avrupa ikinciliği elde etti.

Şampiyona boyunca rakiplerine karşı güçlü bir mücadele ortaya koyan Delikurt, hem teknik becerisi hem de disiplinli performansıyla dikkat çekti. Finalde gösterdiği kararlı duruş sayesinde Türkiye'yi gururla temsil eden başarılı sporcu, kariyerine önemli bir uluslararası derece daha eklemiş oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada milli sporcuyu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: 'Sporcumuz Nefise Delikurt'u turnuva boyunca gösterdiği istikrar, azim ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.'