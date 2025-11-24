Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de başöğretmen unvanının verilişinin yıldönümü dolayısıyla okullarda da kutlama programları sürüyor.

Kutlamaların adreslerinden biriside merkez Zafer İlkokulu oldu. 3/B Sınıf Öğretmeni Begüm Bedir'in hazırladığı, 3/B ve 3/E sınıf öğrencilerinin destek verdiği etkinlikler Okul Müdürü Hidayet Özdemir'in öncülüğünde gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen coşkulu öğretmenler günü kutlamasında öğrencilerin ve öğretmenlerin sergilediği oyunlar büyük beğeni topladı. Okul öğretmenlerinin hazırladığı koro ile yine okul öğretmenlerinin canlı müzik eşliğinde veli ve öğrencilerin eşlik etmesi ile kutlama coşkusu doruğa ulaştı.

Okul Müdür Yardımcıları Ufuk Çağlayan, İbrahim Mısırlı ve Müzik Öğretmeni Hatice Açıkgöz'ün canlı müzikleri eşliğinde kutlamalar renk kazandı. Öğretmenlerin oynadığı Kerimoğlu Zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Velilerin de katıldığı kutlama etkinlikleri okul bahçesinin yanı sıra sınıflarda da devam etti. Öğrenciler öğretmenlerine çiçek vererek günlerini kutlamayı da ihmal etmedi.