Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şehir genelinde birçok yatırımın eş zamanlı sürdüğünü kaydederek 'Projelerimizi sürekli takip ediyoruz. Bugün projelerimizin dördünü gözden geçirdik. Tüm projelerimiz sorunsuz bir şekilde ilerliyor' dedi.

Düzce Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında devam eden projeleri Başkan Faruk Özlü yerinde inceledi. Özlü, Başkan Yardımcıları Barış Bayrak, Okan Kaltu ve BELTAŞ Genel Müdürü Üzeyir Yiğit'ten projelerin ilerleyişi ile ilgili detaylı bilgi aldı. Şehrin birçok noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydeden Özlü'nün ilk durağı 23 Nisan Parkı'nda yapımı devam eden Kütüphane projesi oldu.

Düzce'nin üçüncü kütüphanesi açılış için gün sayıyor

İlk incelemesini 23 Nisan Parkı içerisindeki yeni kütüphanede gerçekleştiren Başkan Özlü, projenin tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Kütüphane mobilyalarının önümüzdeki günlerde geleceğini söyleyen Özlü, '23 Nisan Kütüphanemizi 15 Aralık'ta açmayı planlıyoruz. Bu, Düzce'deki üçüncü kütüphanemiz olacak. Ardından İstanbul Caddesi'ndeki kütüphaneyi ve Bilim Merkezi'ndeki kütüphaneyi hizmete açacağız. Akçakoca'daki eski cezaevini de kütüphaneye dönüştürerek 6 adet kütüphaneyi şehrimize kazandırmış olacağız' ifadelerini kullandı.

Kokoreççiler yeni yılda yeni yerinde hizmet verecek

Başkan Özlü'nün bir diğer durağı, Kiremitocağı Mahallesi'ndeki kokoreççilerin taşınacağı Melensu Park oldu. Burada hazırlanan yeni dükkanları inceleyen Özlü, projenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, 'Yeni yıldan sonra kokoreççilerimiz Melensu Park'ta hizmet vermeye başlayacak. Lavabosu, geniş oturma alanı ve modern tasarımı ile nezih bir çarşı oluşturuyoruz' şeklinde konuştu.

Tuhafiyeciler çarşısında geri sayım

90 gün içinde tamamlanması taahhüt edilen Tuhafiyeciler Çarşısı çalışmalarını da yerinde değerlendiren Başkan Özlü, projede son 15 güne girildiğini söyledi.

Hava şartlarının elverişli olması halinde çarşının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Özlü, 'Tuhafiyecilerimiz yeni yıla yeni yerlerinde girecek. Vatandaşlarımız çok daha ferah, konforlu bir ortamda alışveriş yapacak' dedi.

Beltaş sanayi sitesi'nin yolları baharda asfaltlanacak

Son olarak BELTAŞ Sanayi Sitesi'nde 2. ve 3. etap çalışmalarını inceleyen Başkan Özlü, 112 dükkanın daha önce teslim edildiğini, 274 dükkanlık yeni etapta ise imalatların hızla sürdüğünü aktardı.

İnşaatın kaba kısmının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özlü, 'Önümüzdeki haftalarda çatıyı kapatacağız. Kış boyunca ince işçilik yapılacak. Bahar aylarında yolları asfaltlayacağız ve esnafımız modern bir sanayi çarşısına kavuşacak' dedi.

Küçük sanayi sitesi'nde yoğun mesai

Başkan Özlü, Küçük Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen çalışmalara da değindi. Kooperatifle gerekli anlaşmaların sağlandığını belirten Özlü, bölgede hem asfaltlama hem de altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Özlü, 'Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yüzde 85'ini tamamladık. Ana yolu asfaltladık. Kalan kısımları ise elektrik aydınlatma lambalarının tamamlanmasının ardından bahar ayında asfaltlayacağız. Küçük Sanayi Sitesi de pırıl pırıl, modern bir çarşıya dönüşecek' dedi.

Başkan Özlü, 'Tüm dünyada ekonomik durgunluğun yaşandığı bir dönemde bu projeleri hayata geçirmek kolay değil. Ancak Düzce Belediyesi olarak çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.