Mersin'in Mut ilçesinde doğuştan Osteogenesis İmperfecta (cam kemik) hastası olan 13 yaşındaki Kerim Doğan'ın 'Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kalbindeki Yer' projesi kapsamında yerine getirildi.

Anne karnında başlayan hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kerim'in 3 ayda bir Mersin'de ilaç tedavisi gördüğü, iki buçuk yaşında başlayan göz rahatsızlığı nedeniyle de 7 kez ameliyat olduğu, sağ gözünün bulanık, sol gözünün ise yüzde 20 oranında gördüğü belirtildi. Kerim'in göz kontrollerinin Ankara'da sürdüğü bildirildi.

Kerim Doğan'ın Türkçe öğretmeni Recep Gürbüz'ün kızı Fatma Neval Gürbüz'ün İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine ulaşmasıyla harekete geçildi. Sağlık ekipleri, annesi Teslime Doğan ve babası Murat Doğan ile birlikte Kerim'in en büyük hayallerinden biri olan Mut Yerköprü Şelalesi ziyaretini gerçekleştirdi.

'Kalbindeki Yer' projesi kapsamında düzenlenen gezide Kerim, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Yerköprü Şelalesi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Kerim'in yaşadığı sevinç, sağlık ekibi ve ailesine de duygusal anlar yaşattı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında çocukların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.