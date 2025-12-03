Mersin'in Erdemli ilçesinde özel bireyler tarafından düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel etkinlik düzenlendi. Limonlu Mahallesindeki Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleştirilen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Özel öğrencilerin müzikli gösterileri büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Abdurrahman Tülü, bu özel günün, bir kutlama günü olmaktan öte toplumsal sorumluluğu hatırlama günü olduğunu söyledi. Tülü, 'Engellilik bir farklılıktır, eksiklik değildir. En büyük engel ön yargılarımızdır. Engellilik, bir bireyin yaşam kalitesini veya topluma katılım arzusunu eksilten bir durum değil, sadece hayatı farklı bir biçimde deneyimleme biçimidir. Bundan dolayıdır ki biz bu çocuklarımıza özel birey diyoruz' şeklinde konuştu.

Etkinliğe Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile diğer protokol üyeleri ve aileler katıldı.