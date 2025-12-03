Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 11-14 Aralık tarihleri arasında Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenecek olan Mersin Tarım Fuarı'nda bu yıl da yerini alacak.

Büyükşehir Belediyesinin standında; hayvancılık projelerinden tarımsal desteklere, iklim değişikliğine uyum çalışmalarından yerel tohum ve coğrafi işaretli ürünlere kadar pek çok hizmet ziyaretçilere aktarılacak.

Geniş bir katılıma ev sahipliği yapan fuarda Büyükşehir Belediyesi, toprak analiz cihazı, zeytinyağı asit ölçüm cihazı, distilasyon ünitesi, güneş paneli maketi ve mikroskopla bitki zararlısı incelemeleri gibi uygulamalı tanıtımlarla dikkat çekecek. Ekipler ayrıca fuar boyunca üreticilerle birebir görüşerek sorunları dinleyecek ve çözüm önerileri sunacak.

Tarım sektörünün tüm paydaşları bir arada

Tohumdan fideye, sera teknolojilerinden bahçeciliğe, sulama sistemlerinden ekolojik tarıma kadar geniş bir yelpazeyi buluşturan Mersin Tarım Fuarında Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü tarımsal projeleri ve destek modellerini interaktif sunumlarla paylaşacak.

'Standımızda projelerimiz ve üretici desteklerimiz anlatılacak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, fuar süresince belediyenin tarımsal çalışmaları hakkında kapsamlı tanıtımlar yapılacağını söyledi. Durmaz, '11-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Mersin Tarım Fuarında, hizmetlerimizin tanıtımını yapmak, tarım sektöründe doğaya uyumlu üretimi desteklemek ve iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Ziyaretçilerimize projelerimizi ve destek modellerimizi interaktif şekilde aktaracağız' dedi.

Stantta uygulamalı tanıtımların yanı sıra kadın kooperatiflerine özel alan ayrılacağını belirten Durmaz, şu bilgileri verdi: 'Kadın kooperatifleri kendi ürettikleri ürünleri tanıtma fırsatı bulacak. Ayrıca yerel tohumlara ve coğrafi işaretli ürünlere de standımızda yer vereceğiz. Gülnar kuş üzümü, leklek fasulyesi, sarı buğday ve Gülnar nohutu gibi atalık tohumlar sergilenecek. Ziyaretçilerimize Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı kurusu ikramımız olacak.'