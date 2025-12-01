Türkiye tekstil sektörü artan maliyetler, daralan pazarlar ve küçülen siparişler nedeniyle son yılların en zorlu döneminden geçerken, Mersin 14–17 Ocak 2026’da düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı ile sektöre yeni bir çıkış rotası sunmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı Komite Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, fuarın Türkiye’nin kan kaybeden tekstil sektörüne “can suyu olmayı” hedeflediğini belirterek, “Bu tabloyu sadece konuşarak çözemeyiz. Somut bir adım atmamız gerekiyordu. Bu fuar, sektörde içine sıkıştığımız döngüyü kırmak için attığımız en stratejik adımdır” dedi.

Fuarın Basın Lansmanı Gerçekleşti

Fuar Komitesi, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Komite Başkanı Salihcan Sağlam’ın yanı sıra Komite Üyesi ve Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Osman Alpaslan, komite üyeleri İlhan Özalp, Vedat Maçin, Mesut Özhan, Kapital Expo Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şaroğlu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Mersin, Türkiye’nin görünmeyen tekstil gücüdür”

Toplantıda konuşan Sağlam, tekstilde çoğu zaman İstanbul ve Bursa’nın öne çıktığını ancak Mersin’in aslında çok güçlü bir üretim kenti olduğunu vurguladı:

“Serbest bölgede ve şehir merkezindeki tesislerde binlerce kişi doğrudan tekstilden ekmek yiyor. Dolayısıyla Türkiye’de yaşanan bu daralma, Mersin’i hem üretim hem istihdam açısından derinden etkiliyor. Bu çıkmazı Mersin’den kırmak istiyoruz.”

Sağlam, 14–17 Ocak 2026’da CNR Mersin Fuar Alanında gerçekleştirilecek fuarın, üreticilerin nefes alacağı, yeni bağlantılar kuracağı ve alternatif pazarlara açılacağı güçlü bir platform olacağını söyledi.

Geniş Kapsamlı Organizasyon

Fuar;

erkek spor giyim,

kadın giyim,

çocuk ve bebe giyim,

eşofman grupları,

kumaş,

aksesuar,

teknik tekstil,

modern üretim teknolojileri

olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Etkinlik; Mersin Tekstil Üreticileri Derneği, Mersin Tekstil Sanayicileri Derneği öncülüğünde; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, MTSO ve Akdeniz İhracatçı Birliklerinin destekleriyle, Kapital Expo organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Sağlam, “Türkiye’den büyük çoğunluğu Mersin’den olmak üzere 80 civarında üretici firmayı, yurt dışından gelecek 200 profesyonel satın almacıyla buluşturacağız” dedi.

“Pazar daraldıkça doğru bağlantının önemi artar”

Komite Üyesi Osman Alpaslan, özellikle KOBİ’ler için bu fuarın kritik bir fırsat olacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı pazarlardan 200 profesyonel alıcıyı Mersin’e bekliyoruz. Pazarın daraldığı dönemler aslında yeni bağlantılar kurmak için en doğru zamanlardır. Bu fuar, üreticiyi dünyanın farklı noktalarından gelen nitelikli alıcılarla aynı zeminde buluşturacak.”

Alıcıların da maliyet ve tedarik avantajı nedeniyle yeni tedarik merkezleri aradığını belirten Alpaslan, bu yapının hem şehir hem sektör hem de firmalar için stratejik bir fırsat sunduğunu kaydetti.

“Mersin’i Akdeniz’in tekstil üssü yapacağız”

Mersin’in artık yalnızca liman ve lojistik kenti olarak değil, uluslararası markaların yeni üretim partneri olmaya aday bir merkez olarak görülmesi gerektiğini belirten Sağlam, hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Amacımız sadece dört gün sürecek bir fuar yapmak değil; Mersin’de sürdürülebilir bir tekstil ekosistemi inşa etmek. Bu fuarla birlikte Mersin’i Akdeniz çanağında bir ‘textile hub’ olarak konumlandırmak istiyoruz.”

“Bu sadece sektörel değil, kentsel bir mesele”

Fuarın Mersin ekonomisine konaklamadan ulaşıma, hizmet sektöründen ticarete kadar geniş bir hareketlilik sağlayacağını vurgulayan Sağlam, tüm kent paydaşlarına çağrıda bulundu:

“Bu organizasyonun kalıcı hale gelebilmesi için herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu sadece tekstil sektörünün değil, şehrin tamamının meselesidir.”

Katılım Çağrısı

Sağlam, ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.medtexexpo.com

adresini işaret ederek, 14–17 Ocak 2026’da düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı’na tüm sektör temsilcilerini ve Mersin kamuoyunu davet etti.