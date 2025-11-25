Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 3. birleşiminde, 2026 yılı bütçesi 32 milyar 700 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Vahap Seçer, mali disiplini koruyan yönetim anlayışıyla belediyenin borç yükünün ciddi oranda azaltıldığını ve yatırımların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı 3. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda bulunan Etkinlik ve Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, komisyonlara havale edilen 6 madde görüşüldü.

Meclis toplantısında gündem dışı konuşmaların ardından, Komisyonlardan Gelen Maddelerin görüşülmesine geçildi. Burada söz alan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı için ön görülen bütçesinin 32 milyar 700 milyon TL olduğunu söyleyerek sunumuna başladı. Bütçenin içerisine dahil olan gider kalemlerini tek tek aktaran Seçer, gelir bütçelerini oluşturan kalemleri de paylaştı.

Belediyelerin iki önemli gelir kalemi olduğunu söyleyerek sunuma devam eden Seçer, 'Belediyelerimizin gelirlerinin önemli bir kısmı merkezi bütçeden gelen vergi payları ve İller Bankası'ndan gelen gelirler. Bu iki kalem temel olarak bizim gelirlerimizdir. Merkezi vergi gelirlerinden alınan pay bütçemizin yaklaşık olarak yüzde 87,5'ini oluşturuyor. Kalan yüzde 12,5'lik dilimi ise vergi gelirlerinden sermaye gelirlerine, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden alınan bağışlar oluşturuyor' sözlerine yer verdi.

'Büyükşehir'in 2025 gider bütçesinin yüzde 80 üzerinde tutmasını bekliyoruz'

Birimlere göre bütçelerin ayrıldığına değinen Seçer, 2026 yılı için toplamda 32 milyar 700 milyon liralık gider bütçesi hesapladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 80 üzerinde beklendiğini söyleyen Seçer, bütçe gerçekleşmesinin doğru olabilmesi için tabloda yer alan gelir ve gider hesaplamalarının yüzde 100 doğru olması gerektiğini söyledi. Göreve geldiği 2019 yılı bütçesinin 2018 yılında belirlendiğini ve bu yüzden 2020'yi baz alarak konuştuğuna dikkat çelen Seçer, 'Pandemiye denk gelen 2020-2021 yıllarında yatırımları daha çok sosyal politikalara yaptık. Bütçemizi dönemsel olarak insanların ihtiyacını gidermeye harcadık. Bu yüzden birden bire bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 71,83'e kadar düştü. 2021'de pandeminin kapanmalarından çıktık ve bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 99,7'ye yükseldi. Bizim yüzde 100'ü aştığımız bir yıl da var' diyerek, en kötü senaryoya göre hareket ettiklerini belirtti.

'2025 gelir bütçesi gerçekleşme oranını yüzde 95 seviyelerinde beklemekteyiz'

Bu yıl gelir bütçesi gerçekleşme oranlarında yüzde 95'e ulaşmayı ön gördüklerini belirten Seçer, 2020 yılı ve sonraki yılların gerçekleşme oranlarına değindi. Geçtiğimiz yılın değerlendirmelerini aktaran Seçer, gerçekleşme oranlarının yüksekliğine dikkat çekti. ihtimal değişikliklerin ekonomi kaynaklı olduğuna değinen Seçer, 'Bu küçük düşüşler ve artışların hepsi ekonomi temelli nedenlerden ve vergi tahsilatıyla ilgili durumlardan kaynaklanıyor. ÖTV'ler, KDV'ler, liman gelirleri, gümrük vergileri Mersin'in velinimeti bu vergilerdir. Bunlar, aynı zamanda direkt kaynağından kesilen vergilerdir. Şu anda da yüzde 74-75 seviyelerinde ama bu minimum 80-85 üzerine çıkar. 90-95 seviyelerinde gerçekleşeceğini ön görüyoruz' sözlerini kaydetti.

Seçer, Büyükşehir'in 2019-2026 bütçe ve yatırım verilerini değerlendirdi

Kurumun 2019-2026 yılları bütçe ve yatırım verilerini değerlendiren Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 32 milyar 700 milyon TL'lik bütçesinden zorunlu giderler çıktıktan sonra kalan kısmı yatırıma dönüştürdüklerini ve yol, köprü, kavşak, altyapı, üstyapı ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yatırım yaptıklarını kaydetti. 2025 yılı sonunda yatırımların bütçeye oranının yüzde 32 olacağını beklediklerini ifade eden Seçer, 'Yarım, 1 puanlık bir artış ama 2026 yılı için yaptığımız projeksiyonlar, yatırım programına aldığımız yatırımlar, yaptığımız bütçelemelerde biz yine yüzde 34'leri yakalayacağız. Umarım Mersin daha gelişir, daha çok iş alanları açılır, daha çok vergi ödenir, bizim öz gelirlerimiz artar. O zaman yatırımlar da artar' ifadelerine yer verdi.

'400 milyon dolar borçla devraldığımız kasa şu anda 115 milyon dolar borç gösteriyor'

Büyükşehir Belediyesinin iç finans kurumlarına toplamda 907 milyon 292 bin TL'lik borcu olduğunun bilgisini paylaşan Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplamda 4 milyar 831 milyon TL borcu var. 2019'da 400 milyon dolar borçla devraldığımız kasa şu anda 115 milyon dolar borç gösteriyor. Belediyemizin mali tablosu ve vizyonu budur' ifadelerini kullandı. Seçer, mali tabloyu şeffaf bir şekilde her zaman paylaştıklarını sözlerine ekleyerek, 'Neyse onu söyleriz. Ne abartırız ne eksik söyleriz. Biz seçim kazanma uğruna asla yalan söylemedik, söylemeyiz' dedi.

Meclis toplantısında Başkan Seçer'in soruları yanıtlamasının ardından 2026 Mali Yılı Bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından Meclis toplantısını sonlandıran Seçer, 'Başta Meclisimize, bürokratlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2026 yılında bütçemiz doğrultusunda Mersin halkına hizmetlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz' diyerek sözlerini tamamladı.