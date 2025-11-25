Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut'un en ücra mahallelerinde yürüttüğü yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarıyla yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorunlarını ortadan kaldırarak, bölge halkına güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sundu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlıkları tarafından koordine edilen yol yenileme, bakım ve genişletme çalışmaları kapsamında, Mut'un Göksu, Kızılalan, Işıklar, Topkaya ve Çampınar mahallelerinde altyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları tamamlanarak, üreticilerin ve mahalle sakinlerinin uzun zamandır çözüm beklediği yol sorunu ortadan kaldırıldı.

'Yapılan yol yenileme çalışmaları, üreticileri ve mahalle sakinlerini rahatlattı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mut Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, Mut'un birçok mahallesini kapsayan geniş ölçekli yol yenileme çalışmalarının, üreticileri ve mahalle sakinlerini rahatlattığını söyleyerek, 2025 yılı içerisinde Topkaya-Çampınar hattındaki 12 kilometrelik yolun sathi asfaltla kaplandığını belirtti. Kalan 8 kilometrelik kısmın ise 2026 yılında çift kat sathi asfalt ile tamamlanacağını aktaran Akçay, 'Çampınar Mahallesi'nde, Karaman sınırı olan 2 kilometrelik Akın Yolu ve 5,5 kilometrelik Yünalanı Yolu ile Selamlı ve Kadıköy Mahalle yolunda 10 kilometrelik sathi asfalt çalışmalarını tamamladık. Bu mevkide yol genişletme ve altyapı çalışmalarını daha önce yapmıştık. Şimdi ise çift kat sathi asfalt çalışması yaparak, hem üreticilerimizi hem de mahalle halkımızı büyük bir sorundan kurtardık. Fakırca Mahallesi'nde de 1000 metrelik sathi asfalt çalışmasını sona erdirdik' dedi.

'Vatandaşlarımıza daha konforlu bir sürüş sağlamanın gayreti içerisindeyiz'

Kültür, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinde asfalt serim çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Akçay, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yatırtaş Caddesinde, bozuk olan bir kilometrelik kısmın düzenlendiğini ve sathi asfalt çalışmasının sürdüğünü belirtti. Elbeyli Mahallesi'ne de ulaşım sağlayan Yatırtaş Caddesinin üreticiler tarafından yoğun olarak kullandığını sözlerine ekleyen Akçay, 'Palantepe Mahallesi'nde daha önce hiç asfalt görmemiş yollarda, şu anda sıkıştırma çalışmamız devam ediyor. Burada çift kat sathi asfalt çalışması yaparak, vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtaracağız. Daha önce asfalt çalışmasını tamamladığımız yollarda ise sarı çizgilerimizi çekerek, vatandaşlarımıza daha konforlu bir sürüş sağladık' diye konuştu.