İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, dilin millet olmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, 'Bir milletin hafızası da hayali de geleceği de diliyle yaşar, diliyle var olur' dedi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 'Türkçeyi Doğru Kullanmak Neden Önemlidir?' başlıklı söyleşi kapsamında Erdemli'de lise öğrencileriyle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın da katıldığı etkinlik, 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' çerçevesinde düzenlendi.

Erdemli Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin dil bilincini ve kültürel değerleri önceleyen vizyonuna vurgu yapıldı. Söyleşi, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerinin gelişimine katkı sunmayı hedefledi.

Söyleşi kapsamında, Türkçenin estetik yönünü yansıtan bir de sergi düzenlendi. Kaligrafi teknikleriyle hazırlanmış atasözleri, katılımcıların beğenisine sunulurken; türkü ve şiir dinletileri de programa renk kattı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, dilin millet olmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kültürel değerler ile dil bilincini birleştiren vizyonunun yansımasıdır. Ahmet Yesevi'den Kaşgarlı Mahmut'a, Yunus Emre'den Aşık Veysel'e uzanan kültür hazinemizin bir yansımasıdır Türkçemiz. Bir milletin hafızası da hayali de geleceği de diliyle yaşar, diliyle var olur. Bu nedenle öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, diline hakim bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz.'

Söyleşide Prof. Dr. Osman Mert, Türkçenin düşünce dünyasını şekillendiren temel unsur olduğuna dikkat çekerek öğrencilere doğru ve nitelikli dil kullanımına ilişkin önemli mesajlar verdi.