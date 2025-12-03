Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek 2025 yılı boyunca yaklaşık 500 haneye 'evde temizlik ve kişisel bakım' hizmeti sundu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, günlük yaşamında ev işlerini yerine getirmekte zorlanan, yalnız yaşayan, ileri yaşta olan veya sağlık sorunları bulunan vatandaşların yardımına koştu.

Ekipler; cam silme, koltuk ve zemin temizliği, mutfak ve banyo temizliği, bulaşıkların yıkanması gibi detaylı bir genel temizlik çalışmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine kişisel hijyen desteği de verdi. Bu sayede bakım ihtiyacı olan vatandaşların temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri hedeflendi.

Akdeniz Belediyesinin 2025 yılı hizmet raporuna göre, bu çalışma kapsamında 500'e yakın hane düzenli olarak destek aldı ve bin 498 vatandaş evde temizlik ve kişisel bakım hizmetinden yararlandı. Belediye, özellikle dezavantajlı grupların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bu hizmeti yıl boyunca periyodik şekilde sürdürdü.

Evinde temizlik veya kişisel bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, Akdeniz Belediyesinin '336 65 83' numaralı telefonu ya da '552 768 88 88 WhatsApp Çağrı Merkezi' üzerinden talepte bulunabiliyor. Başvuruların ardından ekipler, ihtiyaç analizi yaparak en kısa sürede ilgili haneye yönlendiriliyor.