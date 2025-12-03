Mersin Büyükşehir Belediyesi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Engelsiz Yaşam Parkında düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi. Gün boyu süren atölyelerde çocuklar, gençler ve anneler keyifli bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerde farklı yaş gruplarının katılımıyla resim, magnet, bitki dikim, rüzgar gülü ve doğal tütsü atölyeleri gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğiyle düzenlenen duvar resmi çalışmasında çocuklar, kelebek motifleriyle ortak bir kompozisyon hazırladı.

Magnet Atölyesinde seramik figürlere parmak baskısı yapan çocuklar, Bitki Dikim Atölyesinde küçük saksılara çiçek ekti. Rüzgar Gülü Atölyesinde rengarenk çalışmalar yapılırken, Doğal Tütsü Atölyesinde üzerlik otu, adaçayı ve defne gibi bitkilerden tütsü buketleri hazırlandı. Program, özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı Silifke Halk Oyunları gösterisiyle devam etti.

Özel gereksinimli bireylerin anneleri de Makrome Atölyesinde anahtarlık tasarladı. Hazırlanan anahtarlıklar daha sonra çocuklara hediye edildi.

'Bu gün, hak temelli bir farkındalık günüdür'

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, Engelsiz Yaşam Parkının her yaştan özel gereksinimli birey ve ailesi için bir yaşam alanı olduğunu belirterek, '3 Aralık'ın önemine dikkat çekti. Atila, '3 Aralık, eşitliğin sağlanması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık günüdür. Atölyelerimizle hem eğlenceli hem öğretici bir gün yaşadık. Park içinde havuzdan spor merkezine, dans evinden atölyelere kadar birçok alan sayesinde özel gereksinimli bireyler sosyalleşiyor' dedi.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli birey anneleri, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.