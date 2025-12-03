Mersin Valiliği önce aynı binadaki komşusu anne ile oğlunu, ardından da bir büfeciyi öldüren şüphelinin bacağından vurularak yakalandığını bildirdi.

Mersin Valiliği, Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahıs üst komşusu olan R.K. ve oğlu M.K.'nin bulunduğu eve giderek ateşli silahla saldırıda bulunmuştur. Silahlı saldırı sebebiyle R.K. ve oğlu M.K. isimli vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan M.T. isimli şahıs Toroslar ilçesinde bulunan bir tekel büfesine gitmiş, ödeme tartışması üzerine işletmeci A.T.'ye ateşli silahla saldırıda bulunmuş ve A.T. isimli vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. İhbar üzerine büfe işletmesine ivedi bir şekilde intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.T. isimli şahsı direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurarak etkisiz hale getirmiştir. Şahıs, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz' denildi.