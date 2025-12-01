Mersin'de yolu kapatan düğün konvoyuna yönelik polisin çalışmasında 8 kişiye adli işlem yapıldı 18 bin 867 TL ceza kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine ise geçici olarak el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Toroslar ilçesinde düğün konvoyunun yolu kapatarak trafiği aksatması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güneykent Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda konvoya katılarak yolu kapatan araçların plakaları tek tek tespit edildi. Belirlenen 8 şahıs hakkında TCK 179/2 kapsamında 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 8 sürücüye ve 1 araç plakasına, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak (60/1-a), trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kurallara uymamak (47/1-d) ve standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak (32/1) maddelerinden toplam 18 bin 867 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine geçici olarak el konularak kanun gereği sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Bir başka sürücünün ise 100 ceza puanını doldurduğu için sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kamu düzenini ve trafik güvenliğini bozarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale izin verilmeyeceği belirtildi.