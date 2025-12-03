Mersin'in Erdemli ilçesinde freni boşalan tır, önce direğe ardından bir otomobile ve fırına çarptı. Tırın kasasındaki mermer ise 80 metre aşağı yuvarlanarak bir ağıldaki 5 keçinin telef olmasına neden oldu.

Olay, Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki mermer yüklü 31 EY 697 plakalı tır, yokuş aşağı seyrederken freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetini keybettiği tır önce bir elektrik direğine ardından bir otomobile çarpıp tadilatta olduğu öğrenilen fırının duvarını yıktı. Ön kısmı fırına giren tırın kasasındaki tonluk mermer ise aşağı yuvarlanıp çarptığı bir ağıldaki 5 keçiyi telef etti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.