Mersin'de akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi önce aynı binada oturan anne ile oğlu öldürdü ardından da taksiyle geldiği tekel bayinin işletmecisini ücretsiz alkollü içki vermediği için öldürdü. Kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla birlikte suç aleti tabanca ile yakalandı.

İddiaya göre, merkez Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 nolu sokak 11 No'daki binanın son katındaki bir evde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli M.T. (25), ilk önce oturduğu aynı binadaki üst komşusu anne Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü. Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı. Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredekiler tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve çok sayıda polis sevk etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için de geniş çaplı araştırma başlattı. Çevreyi saran polis yaya olarak kaçan şüpheli M.T.'yi olaylarda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında ölenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.