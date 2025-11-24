Diyarbakır'da 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen 'Yaraları Birlikte Saralım-Diyarbakır'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası' kapsamında toplanan 24 milyon 170 bin 707 lira bugün Hevsel toplantı salonunda düzenlenen programla AFAD'a teslim edildi. Kampanya, il genelindeki tüm okulların katılımıyla gerçekleştirildi ve Gazze'deki çocuklara destek amacı taşıdı.

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kampanyanın 24 Kasım Öğretmenler Gününe denk gelmesinin önemli bir anlam taşıdığını belirtti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin gösterdiği duyarlılığın takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, kampanyaya katkı sunan tüm öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti. Toplanan yardımın yüksekliğinden ziyade, kampanyanın toplum genelinde gördüğü sahiplenmenin kendisi için daha kıymetli olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım kampanyaları iki eğitim yılına yayıldı. İlk kampanya olan 'Gazzeli Çocuklara Yardım Kampanyası', 2024-2025 eğitim öğretim yılında 23 Nisan haftasında düzenlendi ve 17 milyon 128 bin 791 lira toplandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen ikinci kampanyada ise 24 milyon 170 bin 707 lira bağış elde edildi. Her iki kampanya sonucunda Diyarbakır genelinde toplanan toplam yardım miktarı 41 milyon 299 bin 498 lira oldu.

Kampanyalar boyunca öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler ve gönüllü vatandaşların katkılarıyla geniş bir insani yardım ağı oluşturuldu. Toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli şekilde ulaştırılması için AFAD ile düzenli koordinasyon sağlandı.

Program, bağış tutarının AFAD yetkililerine teslim edilmesiyle sona erdi.