Adıyaman'da 40 yıldır inşaatta usta olarak çalışan Sefer İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çizdiği yağlıboya resmi engelli bir öğretmene hediye etti.

Adıyaman'da 40 yıldır inşaatta usta olarak çalışan 58 yaşındaki Sefer İpek, 2012 yılında kolunda yaşadığı sinir sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Doktorlar yaklaşık 1 yıl inşaatta çalışmasını yasakladı. 1 yıl boyunca evde oturan İpek, yağlıboya resim çizmeye karar verdi. Malzemeleri alan İpek, resim çizerek yeteneğini geliştirdi.

Tamamen iyileştikten sonra inşaatlara geri dönen Sefer İpek, bir yandan ev yaparken diğer yandan ise yağlıboya resmim çizmeye devam etti. Yaklaşık 13 yıl boyunca birçok resim çizen İpek, gönüllü olarak okulların bahçelerine de çeşitli resimler çizdi.

Engelli öğretmene tablo sürprizi

Yaklaşık 40 yıl boyunca inşaatta çalışarak ikisi öğretmen, biri hemşire, diğeri ise gıda mühendisi olan 4 çocuk okutan Sefer İpek, öğretmenlere olan vefasını göstermek için çizdiği yağlıboya resmi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde fizik öğretmeni olan Akif Çağ'a hediye etti. Derste olduğu sırada öğretmene sürpriz yapan İpek, tabloyu hediye etti.

Boğazı düğümlendi

Öğretmene hediyeyi verirken boğazı düğümlenen inşaat ustası Sefer İpek, 'Eğer öğretmenler bize eğitim vermemiş olsaydı ben bugün Akif hocanın kapısını çalmazdım. Allah ölen bütün öğretmenlere rahmet eylesin. Şu anda derslerinin başında olan bütün öğretmenlere de başarılar dilerim. Tüm öğretmenlerin gününü kutlar, tebrik ederim. Ben inşaat ustasıyım. Bu devletin sayesinde 4 çocuğu büyüttüm şu anda ikisi öğretmen, biri hemşire, diğeri ise gıda mühendisi. Bu öğretmenlerin sayesinde olduğu eğitimi onlar verdi. Ben bir inşaat ustasıyım. Elimden bir hastalık geçirdiğim için 2012 yılında resim yapmaya başladım. Öyle resimler çizdim. Bugün haberlerde bir öğretmenimiz akülü arabayla sınıfını dolaşıyor. Okulun asansörü olmadığı için üst kattaki öğretmenler odasına bile daha gidememiş. Ben çok duygulandım. Ben de bugün bir öğretmenimize hediye vereyim dedim. Hediye çok büyük olmayabilir ama bir kalbe dokunayım dedim. Allah, Akif hocadan razı olsun, Ben de Akif hocanın kapısını çaldım. O da kabul etti' dedi.

Aldığı hediye karşısında çok duygulanan öğretmen Akif Çağ, 'Öyle anlamlı bir günde böyle bir hediye almak beni çok mutlu etti. Kardeşime çok teşekkür ederim. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Allah kendisinden razı olsun' ifadelerini kullandı.