Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun birbirinden eğlenceli oyunları barındıran ve gittiği şehirlerde çocukların, gençlerin ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinlerin ilgi odağı olan Geleneksel Oyunlar Tırı rotasını bu kez Aydın'a çevirdi.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı Anadolu'yu karış karış dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, on iki taş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çember baz ve koca ayak gibi yüzyıllardır kültürümüzün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor. 'Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz' sloganıyla şimdiye kadar gittiği her şehirde gençler ve çocuklar tarafında sevgi ve heyecanla karşılanan Geleneksel Oyunlar Tırı yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine vesile olurken öte yandan geleneksel kültürümüzün ne denli zengin olduğuna ve bu zenginliğin nesiller boyu yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor.

63'incü durak Aydın oldu

Geleneksel Oyunlar Tırı sabah 09.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşarak eğlenceli anlar yaşattı. Geleneksel Oyun Tırı'na özellikle çocukların ilgisi yoğun olurken Alan Koordinesinden Sorumlu Gül Yeter Yaşar, 'Bizler 2 Mayıs'ta Geleneksel Oyun Şenliği yaparak yola çıktık. Federasyon Başkanımızın da dediği gibi bir tır dolusu mutluluğumuzu ilk olarak 10 deprem ilimize ulaştırdık. Şu anda 63'üncü ilimiz olan Aydın'dayız. Mas güreşi, mangala, on iki taş ve halat çekme gibi federasyon branşlarımızın yanı sıra alanımızda diğer geleneksel oyunlarımız da var. Çocuklar mas güreşinde fiziksel güçlerini test ederek, mangala veya 12 taş oyununda stratejilerini kurabiliyorlar. Hacı yatmazda kondisyon kazanıp koca ayakta birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Alana gelen çocuklarımızın hepsi birbirlerinin ismini dahi bilmeden oyun arkadaşı oluyorlar ve hemen kaynaşıyorlar. Bizler de onlara oyundaş oluyoruz. Bir sonraki durağımız İzmir olacak. Niyetimiz 81 ilimizi dolaşarak kültürel mirasımız olan geleneksel oyunlarımızı aktarmak, aktarırken de çocuklara yaşatmak' dedi.