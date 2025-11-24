Aydınlıların bir süredir merakla beklediği su faturalarındaki indirim beklentisi, su maliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmesinin mevcut süre içerisinde tamamlanamaması sebebiyle 6 ay sonra yapılacak genel kurulda görüşülmek üzere ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Kasım Cuma günü yapılan oturumunda CHP'li meclis üyelerinin önergesi ile suya yüzde 50 indirim yapılması istenmişti. Gelen önergeyi kabul eden Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 70 indirim önerisinde bulunurak önergeyi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk etmişti. Komisyona sevk edilen önergenin ardından Aydınlılar alınacak kararı merakla beklerken, bugün gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulu'ndan karar çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 17 ve 23 Kasım tarihleri arasında 5 kez yaptığı toplantıların ardından rapor oluşturamazken, suyun maliyetinin yeniden hesaplanması gerektiğini belirterek karar alınamadığını kurula bildirdi. Suyun maliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmesinin mevcut süre içerisinde tamamlanamaması sebebiyle Plan ve Bütçe Komisyonu, indirim kararının görüşülmesi için ek süre talep etti. Komisyon tarafından kurula sunulan talep, komisyondan geldiği şekliyle oylandı. Talep, 6 ay sonra yapılacak olan ASKİ Genel Kurulu'nda tekrar görüşülmek üzere oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla birlikte Aydınlıların indirimli su hayali de ileri bir tarihe ertelendi.

'Suyun fiyatını bir türlü indiremedik'

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li meclis üyeleri, suyun maliyetinin doğru hesaplanması için ASKİ'den istedikleri bilgi ve belgelerin kendilerine istenilen şekilde ulaştırılmadığını ileri sürerek önergeyi gündeme almadıklarını ifade etti. AK Parti'li meclis üyeleri ise CHP'li meclis üyelerinin kendileri ile çeliştiğine vurgu yaparak 'hizmet engeli' vurgusu yaptı. Kurulda kısa süreli gerginlik yaşanırken Başkan Özlem Çerçioğlu, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, önergeyi verenlerin kendilerinin olduğunu ve komisyon çoğunluğunun CHP'de olmasına rağmen karar verilemediğini vurguladı. İndirimli su önergesinin komisyonda tekrar inceleneceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu; 'Biz bunu görüşemedik, anlamadık, yapamadık dediler. Suyun fiyatını bir türlü indiremedik. 6 ay sonra tekrar ASKİ Genel Kurulu toplandığı zaman biz bunu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tekrar inceleyeceğiz. Bu oyladığımız kararın anlamı budur' dedi.