Sivas'ta gerçekleştirilen Parayüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmelerinde Yaman Rüzgar Kızılet önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Kızılet, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Sporcumuz, Avrupa açık yaş grubunda B barajını geçerek uluslararası arenada mücadele etme hakkı elde etti. Yaman Rüzgar Kızılet seçmelerde 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışık kategorilerinde mücadele etti. İl Müdürlüğümüz olarak sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' denildi.