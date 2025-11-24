Söke Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenleri unutmadı.

Belediye Başkan Vekili Şeref Başar ile Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, gün boyunca çeşitli okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti ve anlamlı günlerini kutladı.

Ziyaretler kapsamında Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da makamında ziyaret edildi. Başkan Vekili Başar, Müdür Yapıcı nezdinde tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirterek, 'Her zaman eğitimin ve eğitimcilerimizin yanındayız' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Söke Belediyesi'ne teşekkür etti.