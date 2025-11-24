Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda yaşanan gerilimin ardından AK Parti heyeti basın açıklaması yaparak CHP'li meclis üyelerine 'tutarlı siyaset yapın' çağrısında bulundular.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, tansiyonun yüksek geçtiği ve çıkan tartışmalar nedeniyle ertelenen Büyükşehir Meclis Toplantısı sonrasında, AK Parti'li meclis üyeleri, Meclis Grup Başkan Vekili ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Açıklamasında CHP'li meclis üyelerinin verdikleri önergenin dahi arkasında duramadıklarına vurgu yapan İl Başkanı Erdem; 'Komisyonlarda da mecliste de çoğunluğa sahip olan CHP, suya indirim yapılması konusunda verdikleri önergenin arkasında bile duramıyor. Bugün Söke ve İncirliova'da yapılacak altyapı hizmetlerine de anlamsız bir şekilde tartışma çıkarıp engel olmaya çalıştılar. Siyaset ciddiyet ister' diyerek CHP'li meclis üyelerinin kasıtlı olarak Aydın'a gelecek imkan ve yatırımları engellemeye çalıştığını iddia etti.

Meclis toplantısı sonrası ilk olarak AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Fatih Gürer konuştu. 14 Kasım'daki oturumda Aydın'da suya yüzde 50 indirim yapılması yönünde önerge veren CHP'nin ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin komisyonda bu konuyu görüşmeyip sürekli ertelediklerini belirtti. İncirliova ve Söke'ye yapılacak kanalizasyon alt yapısının da komisyonda onaylandığını belirten Gürer, CHP'li üyelerin meclis oturumunda bu yatırımları da engellediğini söyledi.

Söke ve İncirliova'da yapılacak alt yapı için çekilecek olan kredilerin komisyonda onaylandığını ancak mecliste Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğü gündeme geldiğinde CHP'nin yatırımları engellemek için 'usul tartışması' çıkardığını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise CHP'nin buradaki amacının ise usul değil hizmetleri engellemek olduğunu ileri sürdü. Güler, açıklamasında 'CHP'nin ASKİ ile ilgili sürekli defans uygulamalarında amaçları belli. Bizi çalıştırmamak. Laf cambazlığı yaparak meclisin işlemesini ve yapılacak işleri engellemeye çalışıyorlar. Meclisteki tavırlarının toplum karşısında bir açıklamaları yok. Gündemin sıralaması ile alakalı sorun oluşturdular. Meclisin çalışması ile ilgili sorun oluşturmak ve bu tutarsız davranışları Aydın'a gelecek imkan ve kaynaklara engellemeye yönelik tutumlarını herkes gördü. Aydın'a gelecek yatırımların engellenmesine yönelik yapılan provokatif hareketleri ile yatırımları engellemeye çalışıyorlar. Söke ve İncirliova'ya yapılacak kanalizasyonun kaynak oluşturulmasına karşı yaptıkları tavır şaşkınlık verici ve anlaşılır gibi değil' diyerek CHP'nin ASKİ'nin bütçesi ile ilgili yaklaşımlarının gayri samimi olduğunu öne sürdü.

AK Partili Meclis Üyesi İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın da söz aldığı açıklamada, 'Sandıklı Mahallesi İncirliova'nın en büyük mahallesi. 7 katlı apartmanlar var. CHP'li Efeler Belediye Başkanı çıkmış 'yatırımı kendi belediyenin bütçesi ile yap' diyor. İncirliova'ya yapılacak hizmete karşı çıkıyor. 'İncirliova'ya kredi aldırmayacağız' diyor' ifadelerini kullanarak bu anlayışa ve zihniyete şaşırdığını söyledi.

'Böyle tutarsız siyaset olmaz'

Belediye meclislerinin hizmeti engellememesi gerektiğini ve İller Bankası'nın bütün illere kredi imkanı verdiğini ancak Aydın'da CHP'nin anlamsız ve tutarsız siyaseti nedeniyle yatırımların engellendiğini ileri süren AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de; 'İncirliova ve Sandıklı Mahallesi hızla büyüdü. Sandıklı'da altyapı yok, kanalizasyon yok. Bunun yapılması lazım. İller Bankası da kredi veriyor. Krediler alınıp hizmetler gerçekleştiriliyor. Bugün yaşanan olayda İncirliova Sandıklı Mahallesi'ne yapılacak kanalizasyona Büyükşehir garantörlüğünde kredi verilecek. CHP'li meclis üyeleri grup olarak buna 'evet' mi diyor, 'hayır' mı diyor. Bunu net olarak ortaya koyun. Komisyonda da mecliste de çoğunluk CHP'de. Çoğunluğa sahip CHP, 'evet' derse hizmet yapılacak, 'hayır' derse hizmet yapılamayacak. Bundan sonraki süreçte böyle anlamsız tartışmalar yaşanmaması lazım. AK Parti olarak bizim tavsiyemiz bu yönde. Çünkü komisyonda da mecliste de sizin sayınız fazla. Komisyonda karar alınmış ve CHP'li üyeler komisyonda 'evet' demiş. Meclis gündeminde 'hayır' mı diyeceksiniz 'evet' mi diyeceksiniz. Ne diyecekseniz deyin. Bundan sonraki süreçte CHP bir karar versin. Hizmetlere engel mi olacak yoksa önünü mü açacak. Bunun kararını versin. Aydın halkı da bunu bilsin. Böyle tutarsız siyaset olmaz' dedi.

'Su fiyatlarındaki indirim konusunda ipe un seriyorlar'

CHP'nin 'su fiyatlarında yüzde 50 indirim' önergesinin arkasında durmadığını da sözlerine ekleyen Erdem; 'Bunun görüşüleceği yer önce komisyon, daha sonra meclis. Yüzde 50 indirim istiyorsanız komisyonda görüşür oylarsınız. Daha sonra mecliste oylarsınız olur biter. İpe un seriyorlar. Komisyonda sürekli bu konuyu erteleyip görüşmek istemiyorlar. Siyaset ciddiyet ister. Halkın karşısında tutarlı bir duruş lazım. Halkın karşısında önerge verip altına imza atacaksanız ondan sonra önergenizin arkasında durmayacaksınız. Verdiğiniz önergenin ardında durun. Çekindikleri ve söyleyemedikleri bir şey var. Ne o, ben söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de birçok ilde bu şekilde önergeler verilmiş geçmişte. Suyun maliyetinin altında indirim yapılması için oylamaya katılanlar imza attıkları 'evet' dedikleri karardan dolayı kamu zararı ortaya çıkmış ve bu kamu zararı kendilerine rücu etmiş. Peki CHP'liler bunu bilmiyor mu? Biliyor. Peki bile bile siyaset yapmak adına bu önergeyi niye veriyorlar. Tutarlı siyaset yapın. Kaçtıkları husus bu. Siyaseti doğru ve tutarlı yapmak lazım. Halkın karşısında doğruları söylemek lazım' diyerek CHP'li üyeleri tutarlı siyaset yapmaya çağırdı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise 'Bugün CHP'nin tartışma çıkardığı gündem maddesi sıralaması geçen yıl da aynı şekildeydi. Hatta 10 yıldır aynı şekildeydi. Bu durum 10 yıldır niye sorun olmadı da bugün sorun oluşturulup meclisi ertelettirdiler' diyerek CHP'nin asıl amacının hizmetleri engellemek olduğunu ileri sürdü.