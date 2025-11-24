Düzce Belediyesi ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Düzce Üretim Şenlikleri' 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konseptiyle Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Düzce'de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören şenlik, bu ay da sanat sokağı, tarım sokağı, emek pazarı ve kültürel miraslarımız olmak üzere dört ayrı bölümde ziyaretçilerini ağırladı. 22-23-24 Kasım tarihlerinde Millet Bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, kentin kültürel mirasını yansıtan ürünler, yerel üreticiler tarafından hazırlanan el emeği çalışmalar ve sanat eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü konseptiyle kapılarını açan şenlikte sokak sanatçıları da yer alarak, şarkı ve türkülerle şenliğe renk kattı.