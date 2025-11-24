Düzce'de 29 Ekim geçiş törenindeki yürüyüşüyle büyük beğeni toplayan Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Şereflioğlu'na, Düzce Belediyesi tarafından Düzce TED Koleji ve ailesinin iş birliğinde Öğretmenler Günü sürprizi yapıldı.

Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçiş törenindeki yürüyüşüyle hafızalara kazınan ve büyük beğeni toplayan Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Şereflioğlu için anlamlı bir sürpriz hazırladı. Şereflioğlu ailesinin iş birliğinde hazırlanan sürpriz, Düzce TED Koleji'nde okul idaresi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde 'Attığımız her adımda iziniz var' yazılı pankart açılırken, 9 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu Şereflioğlu'nun meşhur yürüyüşünü canlandırarak kısa bir geçit töreni yaptı. Törenin sonunda ise Şereflioğlu, karşısında eşi Aysel Şereflioğlu'nu, sürpriz için şehir dışından gelen oğlu Kaan Şereflioğlu'nu, kızı Seda ve torunu Asil Yenilmez'i görünce büyük mutluluk yaşadı.

Ailesinin yanı sıra Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da törene katılarak Başkan Faruk Özlü'nün selamını iletti ve Şereflioğlu'nun Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Sürprizin ardından Düzce Belediye Bandosu'nun çaldığı marş eşliğinde Şereflioğlu, öğretmen ve öğrencilerle birlikte hafızalara kazınan yürüyüşünü bir kez daha gerçekleştirdi.

Duygularını paylaşan Şereflioğlu, şunları söyledi: 'Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Ağlamamak için zor duruyorum. Öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, bandomuz. Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden yaşadık. Eşimin, kızımın, oğlumun, torunumun buraya geleceğini hiç anlamadım. Hazırlayanlara, emeği geçenlere teşekkür ederim. Dünyaya 10 defa gelsem yine öğretmen olurum, yine beden eğitimi öğretmeni olurum.'