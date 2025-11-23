Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan Aziziye İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Musab Kovan, ziyaret için gittiği İzmit’te yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle İzmit’te bulunan yakınlarını ziyarete giden Aziziye İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Musan Kovan, dengesini kaybederek bir binanın 2. katından düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Musab’ın ölümü eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer yayımladığı mesajda, "Eğitim camiamızın başı sağ olsun. İlimiz Aziziye İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Musab Kovan’ı elim bir kaza sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.