Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını kabul ettiği tarih olan '24 Kasım Öğretmenler Günü', Aliağa'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programla devam etti.

HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda durulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz yaptı. Akyüz konuşmasında şunları söyledi: 'Öğretmenlik hem cumhuriyetimizin kurucu değerlerinde hem de kadim inancımızda müstesna bir yerdedir. Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değil, bir ülkenin geleceğini şekillendirmek toplumun ruhu ve değerler dünyasını da yoğurmaktır. Evlatlarımıza iyiyi, doğruyu, güzeli, vatan ve millet sevgisini öğreten milli ve manevi özümseten, onları çağın gerektirdiği gibi bilgi ve becerilerle donatan öğretmenlerimiz ülkemizin de en büyük güvencesidir. Öğretmenlerimize en derin teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu anlamlı günde emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününüzü kutluyorum.'

Öğretmen ve öğrencilereden anlamlı gösteriler

Konuşmaların ardından program farklı meslek gruplarında çalışanların öğretmenlerinin onlara olan katkılarını anlattıkları videonun gösterimi ile şehit öğretmenlerin anısına hazırlanan videonun gösterimleri ile devam etti. Ardından HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı; 'Öğretmen' isimli oratoryo, müzik dinletisi ve 'Dünden Bugüne Öğretmenlik' isimli tiyatro sergilendi, 'Öğretmen' adlı şiir okundu. Programdaki gösteriler öğretmen korosu ve öğretmenlerin zeybek gösterisi ile sona erdi.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi

Programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney takdim etti. Emekli öğretmenler adına konuşmayı emekli öğretmen Dilberhan Oktay yaptı. Oktay konuşmasında: 'Meslek hayatımı onurum ve şerefimle tamamlayarak bayrağı meslek hayatına yeni başlayan meslektaşlarıma devretmiş bir öğretmen olarak emekli öğretmenler adına söz almanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu özel günde bizleri hatırlayan emeklerimize değer veren tüm yöneticilerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir öğretmen görevden emekli olur ama öğretmenlik ruhundan asla emekli olmaz. Bizler hala öğretmeyi, genç nesillerin başarısıyla gurur duymayı sürdürüyoruz. Görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimize rahmet ve minnetle anıyorum' dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.