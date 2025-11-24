Başak Köse, henüz 4 yaşındayken adım attığı anaokuluna 25 yıl sonra öğretmen olarak geri döndü. Tatlı tesadüfün herkesi şaşırttığını belirten Köse, "Yıllar önce okuduğum yerde öğretmen olarak çalışmak gurur ve heyecan verici" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, geleceğin mimarı eğitimcilere haklarını teslim etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Başak Köse, 1999 yılında henüz 4 yaşındayken o dönemki adı Gaziemir Nene Hatun Anaokulu olan kurumda eğitim gördü. Aradan 25 yıl geçti. Aynı kurum yıllar sonra Yuvamız İzmir Gaziemir Çocuk Etkinlik Merkezi’ne dönüştü. O ise öğrencisi olduğu çatının altında şimdi öğretmenlik yapıyor. O döneme ait çok sayıda fotoğrafı da bulunan Köse, çocukları ve mesleğini çok sevdiğini söyledi.

"Hayal gibi"

Başak Köse, 4 yaşındayken geldiği kurumda şimdi öğretmen olmanın onun için çok değişik bir duygu olduğunu belirterek "Burada olmaktan çok mutluyum. O dönemde öğretmenimi çok seviyordum. Büyüdüğüm zaman onunla geçirdiğimiz vakitler hep aklıma geliyordu. Çocukları da çok seviyordum. Bunlar katlanarak eklendi ve bir gün baktım ki buradayım. Bazı kişiler inanamıyor, ‘Aynı okulda mısın?’ diye soruyorlar. Ben öğrenciyken öğretmen olan öğretmenlerle şimdi iş arkadaşı olduk. Yıllar önce okuduğum yerde öğretmen olarak çalışmak gurur ve heyecan verici. Öğretmenlik en kutsal meslek diyebilirim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.