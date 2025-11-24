Antalya’da Türk asıllı Alman vatandaş, restoranda yemek yedikten sonra aracına binerken uğradığı silahlıda bacağından vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 839 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir restoranda yemek yiyen Türk asıllı Alman vatandaşı Abdullah H. aracına bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Abdullah H. aracı ile yemek yediği restoranın ön kısmına geçerek çalışanlardan yardım istedi. Restoran çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Güvenlik kameraları incelendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olay yerinde yapılan kontrollerde 2 fişek ile 3 adet boş kovan bulundu. Ekipler saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.