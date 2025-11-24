Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın 4 ilde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü şekilde işleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Kasım 2025 günü saat 06.00’da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir’de toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütlü şekilde nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri belirlenen 14 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi. 14 şüpheli Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı ve 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamada tutuklanan 2 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 4’e ulaştı.

Tutuklananlar cezaevine gönderildi.