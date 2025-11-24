İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen 40 Yaş Üstü Masa Tenisi Turnuvası, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 8 saat boyunca süren karşılaşmalarda izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 40 Yaş Üstü Masa Tenisi Turnuvası, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen sporcuların yoğun katılımıyla Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleşti. İstanbul’un dört bir yanından gelen 70 deneyimli sporcu, 8 saat boyunca süren karşılaşmalarda izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Dereceye giren sporcular

Müsabakaların büyük bir çekişmeyle tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleşti. Ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, turnuvada başarı elde eden tenisçileri kutlayarak, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün sevgi ve selamlarını iletti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1. Burcu Başaran

2. Birten Üstünbaş

3. Zübeyde Kan

4. Zebure Balkanlı

Erkekler

1. Muhammed Macit Mustafa

2. Vahit Becanlı

3. Serkan Aldoğan

4. Ömer Ören