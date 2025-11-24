Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, taş ve beton bloklarla yapay resif yaptı. Oluşan resifte 12 tür birlikte yaşamaya başlarken, o anlar sualtı kamerasına yansıdı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte Konyaaltı Sahili’nde bilimsel çalışma ve eğitim amaçlı yaptığı dalışta, deniz dibinde daha önce su çekme amacıyla kullanılan ancak artık aktif olmayan bir borunun balıkçının ağına takılması sonucu sarsılarak üzerinden düşen taş ve beton blokları, balıklar için kullandı. Gökoğlu ve öğrencileri, deniz tabanında dağınık halde bulunan blokları bir araya getirerek yapay resif modeli oluşturdu. Çalışma, sualtı kamerasıyla da görüntülendi. Resifin kısa sürede balık popülasyonunu çektiği ve yaklaşık 12 türe yakın balığın sığınak olarak bu bölgeyi kullandığı gözlendi.

"Yaptığımız resif balıklar için bir sığınak"

Prof. Dr. Gökoğlu, oluşturdukları resifin deniz canlıları için doğal bir barınak işlevi gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Bizim yaptığımız yapay resif balıklar için bir sığınak. Müren, ahtapot, lagos türü balıklar gibi yaklaşık 12’ye yakın tür giriyor. Resiflerin üzerine de aslan balıkları yerleşmiş durumda. Ağırlıklı olarak Kızıl Deniz türü olanlar yer alıyor. Etrafında balon balıkları da oluyor. Burada balıklar için kendiliğinden bir besin oluşuyor."

Gökoğlu, türler arasındaki dengeye ilişkin dikkat çeken gözlemini ise şöyle aktardı: "Türler kendi arasında barış içerisinde yaşıyor. Birbirlerine saldırdıklarını görmüyoruz. Ama dikkatimi çeken, lagoslar aslan balıklarının olduğu yere girmiyor. Muhtemelen onun diken ya da zehrinden etkileniyor."

"Güzel bir balık popülasyonu oluştu"

Çalışmanın çevreye zarar vermeden yürütüldüğünü vurgulayan Gökoğlu, resifi yalnızca denizin mevcut materyalleriyle inşa ettiklerine işaret ederek, "Biz dışarıdan bir materyal getirip de denizin içerisine atmadık. Zaten deniz içerisinde olan beton bloklarla küçük bir model yaptık ve güzel bir balık popülasyonu oluştu. Çakıllı bir bölgede hiçbir balığın olmadığını görürken, bu modelle birlikte değişik balıkları görmeye başladık" dedi.

"Resif yapılmalı diye düşünüyorum, çünkü doğayı destekleyici unsurlar" diyen Prof. Dr. Gökoğlu, deniz ekosistemini destekleyici uygulamaların önemine değinerek yapay resiflerin yaygınlaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.