Mersin yöresine özgü geleneksel kerebiç tatlısına Ramazan'ın ilk gününde talep arttı. Üreticilerde yoğunluk yaşanırken, hafif ve lezzetli tatlı Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini almaya başladı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlıcıların önünde yoğunluk oluşurken, üreticiler artan talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor. Mersin'e özgü geleneksel bir lezzet olan kerebiç, özellikle iftar sofralarında tercih ediliyor. Geçmişte daha çok Ramazan ayında üretilen kerebiç, son yıllarda yılın 12 ayı tezgahlarda yer alsa da Ramazan ayında talep belirgin şekilde artıyor. Halk arasında 'irmik tatlısı' olarak da bilinen kerebiç, içi fıstık veya cevizle doldurularak içli köfte şeklinde hazırlanıyor. Fırında pişirildikten sonra çöven otu köklerinden elde edilen kaymağın üzerine dökülmesiyle servis ediliyor. İsteğe göre üzerine tarçın da eklenebiliyor. Yaklaşık bir hafta dayanma süresi bulunan kerebiç için il dışından da siparişler alınırken, talepler kargo yoluyla karşılanıyor. Ramazan sofralarında yeniden yoğun ilgi gören kerebiçin kilo fiyatı ise fıstıklı bin 200 TL, cevizli ise 650 TL'den satışa sunuluyor.

'Kerebiç Mersin'in meşhur Ramazan tatlısıdır'

Mersin'de yaklaşık 30 yıldır kerebiç satan Yasemin Sekmen, kerebicin Mersin'e özgü bir tatlı olduğunu vurgulayarak, 'Kerebiç Mersin'in meşhur Ramazan tatlısıdır. Ramazanlarda daha çok tercih edilen bir tatlıdır. Kerebicin kaymağı çöven bitkisinden yapılıyor. İçerisinde yumurta, süt bulunmamaktadır. İçli köfteye benziyor, içerisinde Antep fıstığı ya da ceviz bulunmaktadır. İkisi bir bütün, kaymakla bir bütün olmaktadır' diye konuştu.

'Mersin'in vazgeçilmez tatlısıdır'

Ramazan'ın ilk günü olması nedeniyle yoğun bir talep olduğunu belirten Sekmen, 'Halkımız kerebiç hafif bir tatlı olduğu için iftarını kerebiç ile açacak. Mersin'in vazgeçilmez ve her sofrada olan bir tatlısıdır' dedi.