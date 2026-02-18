Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan ücretsiz 'Ön Büro, Resepsiyon Elemanı' kursu ile kursiyerler turizm sektörüne hazırlanıyor, teorik ve uygulamalı eğitim alan katılımcılar, kurs sonunda istihdam süreçlerinde de destek görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, istihdama yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MERCEK'in Hal Şubesinde açılan ücretsiz 'Ön Büro/Resepsiyon Elemanı' kursu ile kursiyerlere mesleki donanım kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Hal Sosyal Yaşam Merkezinde devam eden ve toplam 13 kursiyerin yararlandığı ön büro kursunda, teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Özellikle turizm sektöründe yer almak ya da bu alanda donanım sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği kurs, kursiyerlere ön büro hizmetleri konusunda temel bilgi ve beceri kazandırıyor.

Eğitim sonunda kursiyerler otel, tatil köyü, butik işletme ve turizm acentelerinde çalışma yeterliliğine sahip oluyor. İstihdam imkanlarını artırılması amacıyla kurs sonunda Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezine de yönlendirilen kursiyerler, böylece iş başvurusu süreçlerinde profesyonel destek de almış oluyorlar. Ücretsiz kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 'mercek.mersin.bel.tr' adresi üzerinden Hal Şubesini seçerek, restoran hizmetleri, kat hizmetleri ve ön büro eğitimlerinden birine başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşların mesleki gelişimine katkı sunmaya ve istihdama yönelik projelerini yaygınlaştırmaya devam edecek.

'Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlıyoruz'

MERCEK Hal Şubesi Sorumlusu Emrah Ayhan Işık, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde, turizm sektöründe istihdama yönelik ön büro eğitimleri verdiklerini, turizm ve konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve sektör bilgisine sahip personel yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatarak, 'Özellikle Mersin gibi turizm potansiyeli yüksek bir şehirde, istihdama doğrudan katkı sağlayacak eğitimleri sunmayı öncelikli görüyoruz. Kursiyerlerimizi hem teorik, hem de uygulamalı eğitimlerle sektöre hazırlıyoruz. Bu alanda ön büro kursumuzda şu anda 13 kursiyerimiz bulunuyor. Konaklama sektörü, sürekli personel ihtiyacı duyan dinamik bir alan' dedi.

MERCEK olarak amaçlarının yalnızca kurs vermek değil, kursiyerleri istihdama da hazırlamak olduğunu sözlerine ekleyen Işık, 'Sektör temsilcileriyle her zaman iş birliği içerisindeyiz. Bu alanda sadece ön büro değil, restoran hizmetleri ve kat hizmetleri alanlarında da eğitimlerimiz bulunuyor. Meslek sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerine davet ediyoruz. Ücretsiz kurslarımız ortalama 2,5 ay sürüyor. Kurs bitiminden sonra da kursiyerlerimizi, istihdam süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, Kariyer Merkezimize yönlendiriyoruz' ifadelerine yer verdi.