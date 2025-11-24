Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Menemen'de farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Menemen Belediyesi Kadın Danışma Merkezi önünden yürüyüşle başlayacak programlar, Menemen Belediyesi Meclis Salonu'nda sunumlarla devam edecek.

Menemen Belediyesi, toplumun en önemli gündem maddelerinden olan kadına şiddet konusunda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli etkinliklere imza atacak. Program, 25 Kasım günü saat 14.00'te Menemen Belediyesi Kadın Danışma Merkezi önünden farkındalık yürüyüşü ile başlayacak. Kadına şiddete karşı pankartlar, dövizler ve sloganlarla gerçekleştirilecek olan yürüyüş, Menemen Belediyesi önünde son bulacak.

Kadınlar şiddete karşı bilgilendirilecek

Yürüyüş sonrası Menemen Belediyesi Meclis Salonu'nda Menemen Belediye Meclis Üyeleri Av. Nevin Öztabak Yıldırım ve Av. Safiye İrem İncesu tarafından 6284 Sayılı Kanun Kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu sunum gerçekleştirilecek. Sunumun ardından Polis Memuru Merve Ulusu, 'Şikayet başvuru süreci nasıl işler?' konulu sunum gerçekleştirecek. Etkinlik, Menemen Sosyal Hizmet Müdürlüğü işleyişi ve ŞÖNİM sunumu ile tamamlanacak.

'Menemen yükseliyorsa, kadınlarımızın payı çok büyük'

Kadına karşı şiddetin her zaman karşısında olduklarını dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Menemen'de hanımefendilerimizin iş yaşamına katılmasından, refah seviyelerinin yükselmesine kadar her alanda var gücümüzle mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki kadın mutluysa toplum mutludur, aile mutludur. Gönül dilimizin en kıymetli sözcülerinden Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadın insandır, erkek ise insanoğlu. Kadınlar erkeklerin annesidir, kardeşidir, hayat arkadaşıdır, yoldaşıdır. Biz de Menemen Belediyesi olarak kültür turlarından ücretsiz el işi kurslarımıza, yine ücretsiz pilates ve zumba kurslarımızdan annelerin çok işine yarayan çocuk oyun evlerine kadar kadınlarımızı asla yalnız bırakmıyor, hep yanlarında oluyoruz. İŞKUR Hizmet Noktamız üstünden bugüne dek binlerce kadınımızı iş sahibi yaparken, kadın girişimcilerimizi de her zaman destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Menemen bugün tüm dikkatleri üzerine çekiyorsa, bunda kadınlarımızın payı çok büyük. Bu nedenle böylesi değerli hanımlarımızın psikolojik ya da fiziki şiddete karşı her zaman yanlarındayız.' diye konuştu.