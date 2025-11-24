İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu, Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu ve Özkanlar Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilerek hizmete açıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde zarar gören Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu, Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu ve Özkanlar Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden inşa edildi. Okulların açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Badem, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile STK ve oda temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Elban: 'Birçok okulun projeleri devam ediyor'

Yaptığı konuşmada okulların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Son 2 yıldan beri 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak üzere devlet olarak, millet olarak o kadar ağır bir yükün altında uğraşırken bütün bu bütçe imkanlarının kısıtlılığına rağmen ilimizde son 2 yılda 104 tane okul tamamlandı. Şu an 38 okulun yapımı devam ediyor. Yine yapımına başlanacak birçok okulun proje, ihale, yer ve diğer konulardaki çalışmaları da devam ediyor. Ümit ediyorum ki birkaç yıl içerisinde bu ilde eğitim altyapısı ile ilgili hiçbir eksik kalmayacak inşallah. Dolayısıyla bu konuda başbakanlığından itibaren hükümetleri bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na tüm bakanlıklardan çok daha fazla bütçe ayırarak eğitime önem veren ve hem fiziki şartlar açısından hem de eğitim camiasının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda inanılmaz destekler veren çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz' diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu: 'Burada her birimizin emeği var'

Böylesine bir hizmet yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bugün hem öğrenenleri hem öğretenleri bir hale getiren bir tören. Dört okul. Birbirinden güzel sınıflar, birbirinden güzel öğrenciler ve çok ama çok kıymetli öğretmenler. Bu ülkenin evlatları için her şeyin en güzeline layık. Buna inanıyoruz. Bayrak evlatları için her şeyin en iyisi, en güzeli gerekli. Buna inanıyoruz. İşte bunun için çalışıyoruz. Buradan yetişmiş, buradan çıkmış bir kardeşimiz, değerli genel sekreterimiz. İşte bu ülkenin evlatları bu ülkeye hizmet ediyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. İnşallah az önce Bayraklı'nın sokaklarından buraya geldik. Buralara daha çok hizmet edeceğiz. Hep birlikte hizmet edeceğiz. İşte imkan olduğunda ne kadar güzel bir hizmeti halkımızla buluşturuyoruz. Dört okulu bugün açmak, 96 sınıfı gençlerimizle, evlatlarımızda, onlara kendini adayan öğretmenlerle buluşturmak bir nasip meselesidir. Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Burada her birimizin emeği var' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Burası için özel ricada bulunduk'

İzmir Bayraklı depreminin herkesin yüreğinde çok derin izler bıraktığını vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, 'O gün yaşadığımız acıları Bayraklı hemşehrileri olarak hiçbir zaman unutmadık. Ama birbirimize destek olduk, yaralarımızı birlikte sardık. Depremden yalnızca bir yıl sonra devletimiz işte şu sırtta 5061 konutu ve 357 iş yerini vatandaşlarımıza teslim ederek büyük bir hızla çalıştı. Ardından çocuklarımızın en güvenli okullarda eğitim alması için tüm riskli okulların yenilenme kararını ve sürecini hep birlikte başlattık. Bundan tam 612 gün önce 21 Mart 2024'te Sayın Valimiz ve kıymetli Tamer vekilimizle birlikte bu okulumuzun temelini soğuk bir havada yine siz Bayraklı hemşerilerimize attık. Aynı kadroyla Sayın Bakanımız da bu güzel eserin açılışını yapmak bize nasip oldu. Deprem sonrasında bu okulun öğrencileri farklı okullara dağılmıştı. Burada öğrencisi olan velilerimiz ve çocuklarımız bu okulların inşa sürecinde çok büyük bir sabır ve fedakarlık ortaya koydular. Ben de durumu milletvekillerimizle birlikte yakından takip ettim. O nedenle Milli Eğitim Bakanımıza özellikle biliyorsunuz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık ve hükümet bütçemizin üçte ikisi deprem bölgesindeki illerimizdeki hemşehrilerimizle hizmete sunulmuşken Milli Eğitim Bakanımıza burası için özel bir ricada bulunduk ve İl Milli Eğitim Müdürümüze de açıkça desteklerini isteyerek buradaki çocuklarımız beklemeyecek ve bu okulu öncelikli olarak hizmete açılacak diye ricada bulunduk. O nedenle bugün bu güzel eğitim kampüsünü açıyorsak burada bir kararlarının sonucu var' ifadelerini kullandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi: 'Açılışlara devam edeceğiz'

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, '1 yıl 3 ay önce burada Sayın Valimizle birlikte, yine bu okullarda okumuş olan Eyüp Başkanımızla birlikte temellerini atmış olduğumuz bu okulun bugün açılışını yapıyoruz. Bu sadece Bayraklı ilçesinde yapılan 4 okuldan ibaret ve 96 derslik yapıyor. Özel eğitim sınıflarımız da buralarda mevcut. Ama belirtmek istediğim bunun dışında 100 tane daha okulu yaptık ve bunların da inşallah sırasıyla açılışlarını yapacağız' dedi.