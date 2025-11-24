Karşıyaka, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'tan 2006 doğumlu stoper Ethem Örgev'le anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bahis soruşturması kapsamında ceza alan savunma oyuncularının yerine acil takviye çalışmalarına başladı. İzmir ekibinde stoperlerden Erol Zöngür'e 12 ay, Hıdır Aytekin'e ise 45 gün ceza verilmesinin ardından yeşil-kırmızılılar hızla harekete geçti ve aradığı ismi Bölgesel Amatör Lig'de buldu. Karşıyaka, Cumayeri Belediyespor'un 2006 doğumlu stoperi Ethem Örgev ile anlaşmaya vardı. Hem kulüple hem de genç oyuncuyla el sıkışan Kaf-Kaf, 19 yaşındaki Ethem'i İzmir'e getirirken, son detayların tamamlanmasının ardından resmi imzalar atıldı.

Bu sezon BAL ekibi Cumayeri Belediyespor formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta görev alan Ethem Örgev, toplam 330 dakika sahada kaldı.