2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları Ankara'da tamamlandı.

Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı ve mücadele dolu karşılaşmaların ardından takım sıralamaları belli oldu. Sıralamalar şöyle:

1. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü

2. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü

3. Çorum Belediyesi Spor Kulübü

Yarı final müsabakaları

Ankara TEDAŞ (6)-(4) Kocaeli BB

Çorum Belediyesi (4)-(6) Gaziantep Şahinbey

Üçüncülük müsabakaları

Çorum Belediyesi (7)-(3) Kocaeli BB

Final müsabakaları

Gaziantep Şahinbey (3)-(7) Ankara TEDAŞ