Yeni Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile yapılan görüşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek kamuoyuna yönelik dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan duyuruda, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda deplasman konaklama ve ulaşım giderlerinin MTSO tarafından karşılanacağı yönünde açık bir taahhütte bulunulduğu, ancak aradan geçen zamana rağmen bu sözlerin tutulmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, MTSO yönetiminde yer alan bir üyenin kulübe yapılacak her türlü desteğe aleyhte görüş bildirdiğine dair bilginin kulübe ulaştığı ifade edildi. Kulüp yönetimi bu tutumu, “şehrin köklü spor camiasına karşı kabul edilemez bir tavır” olarak nitelendirdi.

Yeni Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde bu kişinin ve bağlı bulunduğu firmanın ismini kamuoyu ile paylaşacağını duyurarak sert bir mesaj verdi.

Açıklamada, verilen sözlerin tutulmamasının yalnızca kulübe değil, Mersin sporuna ve tüm camiaya yapılmış bir saygısızlık olduğu belirtilirken, şehir adına sorumluluk üstlenen kurumların beyanlarının arkasında durmasının bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Duyuru, “Yeni Mersin İdman Yurdu camiası hafife alınamaz” ifadeleriyle son buldu. Yönetim, verilen sözlerin takipçisi olacaklarını ve camianın hak ettiği saygı ve desteği görmek için kararlılıklarını sürdüreceklerini kamuoyuna ilan etti.