Sakarya Üniversitesi'nde öğretmen adaylarıyla bir araya gelen Ali Başar, oyunculuk serüveninin dönüm noktalarını kendi deneyimleri üzerinden aktardı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi, 'İlham Veren Başarı Hikayeleri' etkinliği çerçevesinde ünlü oyuncu Ali Başar'ı konuk etti. Fakültenin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Ali Başar, yaşam öyküsünü, oyunculuğa adım atma sürecini ve kariyer yolculuğunda karşılaştığı önemli dönüm noktalarını öğrencilerle samimi bir atmosferde paylaştı. Öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Başar, oyunculuk mesleğine dair merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Mesleki disiplin, özveri, sürekli öğrenme ve cesaretin kariyerindeki belirleyici rolüne değinen Başar, gençlere hedeflerine kararlılıkla ilerlemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin hem kişisel hem mesleki gelişimlerini destekleyen ilham verici bir söyleşi ortamında gerçekleşti. Programın sonunda Ali Başar'a katkılarından dolayı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan tarafından plaket takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.