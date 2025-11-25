Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, elektrik direğini yıkarak yol kenarına devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza neticesinde mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Kızılcaali Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan kamyon, elektrik direğini yıkarak yol kenarına devrildi. Direğin zarar görmesi sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, kamyon sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın kontrolden çıkarak devrilmesi yer alıyor.